El Paseo de los Sueños de Zidrou y Mai Egurza. 2015-03-31

Cerramos el mes de Marzo con una recomendación que llevábamos esperando desde hace meses. Ya hemos podido disfrutar del espléndido tomo de El Paseo de los Sueños de Zidrou y Mai Egurza.

La primera gran obra de Mai se convierte en una onírica aventura pausada y llena de matices y de personajes adorables viviendo cotidianas y fantásticas vivencias por los tejados con los pies sucios ... y si esto es una enfermedad ... bendita enfermedad.

Felices sueños.

"Napoleón Cavallo se despierta cada día, vestido con su ridículo pijama, en la cama de Linh Yu, una joven de origen asiático a quien no conoce de nada. Él no sabe cómo ha llegado hasta allí y ella no entiende cómo este intruso ha podido entrar en su habitación cerrada. Lo que comienza siendo un misterioso caso de intercambio de habitaciones, termina convirtiéndose en un verdadero caso de epidemia: centenares de sombras que deambulan de noche por los tejados de la ciudad. "

Aquí tenemos unas muestras de páginas, de páginas, de bocetos de personajes y ... todo aliñado con el especial y encantador estilo de la gran Mai.

Un regalo muy especial para cualquiera ... incluso para tí mismo.

