Españoles dibujando portadas en los USA: Sons of Anarchy dibujadas por Toni Infante. 2015-04-03

Mientras esperamos ver publicado el Sons of the Devil que ya ha sido anunciado en los USA, podemos ver el despatarrante arte de Toni Infante en las portadas de la adaptación al cómic de la serie de televisión Sons of Anarchy.

Aquí tenemos una muestra de las portadas del número 16 al 21.

