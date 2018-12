Notas del mes de marzo 2015-04-11

1. Empezamos el mes con alguno de los comentarios jugosos que Darwyn Cooke nos dejó en uno de los recientes salones americanos.

Y es que junto a la presentación de su nueva serie limitada para Image, Revengeance, habló de toda su carrera tocando temas tan interesantes como que:

- habrá que esperar al menos hasta el 2016 para ver su quinto (¿y último?) tomo de Parker debido al cansancio acumulado tras realizar una novela gráfica por año estos últimos cuatro años;

- que le hubiese gustado dedicar más esfuerzo a trabajos independientes, pero que proyectos como The Spirit o Before Watchmen no los podía dejar pasar;

- que ha estado intentando trabajar con otros dibujantes pero que por motivos diversos (Paul Pope puso la excusa de que no le gustaba dibujar coches ni motos para desestimar un guión de Cooke y Tim Sale le dejó esperando hasta cinco años para tener un hueco hasta que Cooke decidió que ya era hora que Revengeance viese la luz aunque tuviese que dibujarlo él mismo) no fructificaron;

- que está cansado de que sólo le ofrezcan revisiones o proyectos relacionados con la Silver Age en DC, como el ofrecido por Morrison para uno de los episodios de su Multiversity o

- que con Marvel de momento no trabajará después de desarrollar para ellos toda la línea Marvel Adventures hace unos años y después de respuestas iniciales más que positivas la editorial guardara un silencia sepulcral hasta la fecha.

2. Dentro de ese grupo cada vez más extenso de grandes artistas cuyas aportaciones son mínimas tenemos a Kevin Nowlan.

Aunque ya lleva unos cuantos años suscribiéndose casi exclusivamente al universo de Hellboy y compañía, no deja de ser sorprendente que se anuncien dos proyectos relacionados con el dibujante, aunque eso si, de corta extensión.

Por un lado tenemos el número 23 de Abe Sapiens junto al escritor Scott Allie y en el que podremos ver a Hellboy de personaje invitado; por otro, este ya para el año que viene, una nueva colaboración de Nowlan con John Arcudi (con el que ya coincidió hace un par de año en otro especial Lobster Johnson: Satan Smells a Rat) con Lobster Johnson de protagonista.

3. En Marvel siguen anunciando nuevas series que se desarrollarán en el Battleworld de las Secret Wars.

Entre estas se encuentran las situadas:

- en el 1602 de Neil Gaiman con la serie 1602: Witch Hunter Angela de Marguerite Bennett, Kieron Gillen, Stephanie Hans y Marguerite Sauvage, habituales de la serie Angela: Asesina de Asgard a la que sustituye,

- en el Futuro Pasado de los X-Men, con la serie Years of Future Past de Marguerite Bennett y Mike Norton,

- en el mundo del Escuadrón Siniestro con Mark Guggenheim y Carlos Pacheco,

- o en las Civil Wars con serie a cargo de Charles Soule y Leinil Yu.

4. John Cassaday ha anunciado que dejará Star Wars después del sexto número, a publicar en junio.

Marvel por su parte tan sólo ha tardado tres días en oficializar a Stuart Immonem como su sustituto y nuevo dibujante regular a partir de su octavo número, dejando el séptimo para un autor sorpresa. Jason Aaron sigue como guionista.

Además se rumorea que Greg Rucka participará en la próxima Journey to the Force Awakens: Shattered Empire, con dibujante aún no anunciado.

5. Del mercado patrio marvelita destacamos Marvel Gold: Marvel 75 años, tomazo que Panini publicará este próximo mayo y que recopila algunas de las sagas cortas y números individuales más importantes de la editorial, entre los que destacan los Captain America 110-113 de Jim Steranko, los Fantastic Four 48-50 con Lee y Kirby en su máximo esplendor y donde podremos ver la primera aparición de Silver Surfer y Galactus, el Amazing Fantasy 15 de Lee y Ditko o el Avengers 1 de Lee y Kirby, con las primeras apariciones de Spider-Man y los Vengadores respectivamente.

Panini ya ha comentado que más adelante habrá un segundo tomo.

Desde luego toda una joya y una buena manera de celebrar los 75 años de la editorial americana.

6. Por su parte en DC Comics empieza el evento Convergence.

Su número 0 salió a la venta el pasado 1 de abril y en él pudimos ver como Brainiac robaba las ciudades de las diversas Tierras del universo DC y las situaba en domos que quitaban los poderes a los héroes.

Como curiosidad, el que Ethan van Sciever hiciese tres dobles páginas que formaban una escena para este número fue utilizado por Jeff King para incitar a los lectores a comprar tres ejemplares y así poder ver la imagen en toda su magnificiencia, tal como hizo Lee en el Strange Tales 167 y su icónica cuadruple página de Steranko en el lejano 1968, y es que Lee era un adelantado a su tiempo en cuanto a mercadotécnia (y ya que estamos le podrían haber consultado para podernos ahorrar las horrorosas portadas alternativas del evento a cargo de Chip Kidd).

7. La llegada del evento Convergence supone además el cierre de las tres series semanales que estaba publicando DC.

Así, Batman Eternal acabará en su número 52, Future´s End con el 48 y Earth 2: World´s End en el 26.

8. En cuanto al subsello Vertigo, dos noticias relacionadas con dos de sus series más longevas.

Por un lado que Astro City celebrará dentro de poco su 20 aniversario, en un especial Astro City 26 y en el que podremos ver lo que el Samaritano sueña estos días, en clara referencia a lo que soñaba en el primer número de la colección. Además un viejo conocido de Busiek, Jesús Merino, con el que trabajó cuando el autor español entintaba a Pacheco, se pasará por la colección en un par de números para dar descanso a Brent Anderson.

Por otro lado tenemos el último capítulo de Fábulas, el número 150, a la vuelta de la esquina. Para el verano.

9. El desembarco del noveno arte en el séptimo parece definitivo.

Tras la numerosa presencia de los personajes más icónicos en forma de película (Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Kick-Ass, Secret Service, Batman, Superman, Spider-Man, los X-Men...) nos llega ahora una multitud de nuevas series televisivas que parten de ideas tebeísticas: Powers, Izombie, Gotham, Flash, Daredevil, Preacher o la ya veterana Arrow.

Y acabo con una pequeña lista de los cómics que espero comprar en el cercano Saló del Comic, mezcla de novedades y algún clásico despistado que intentaremos recuperar.

1. Vengadores: La Cólera de Ultrón GN de Rick Remender y Jerome Opeña

2. AIDP: Vampiro de Mignola, Ba y Moon

3. Boca del Diablo de François Boucq y Jerome Charyn

4. The Sculptor de Scott McCloud

5. The Bounce de Joe Casey y David Mesina

6. El Multiverso de Grant Morrison y Ivan Reis

7. El Coleccionista de Sergio Toppi

8. Cromáticas de Jorge Zentner y Rubén Pellejero

María Cumple 20 años. Gallardo nos lo muestra de nuevo. Atrapados en Belchite. Sento nos trae la segunda aventura del Doctor Pablo Uriel en la Guerra Civil tras Un Médico Novato.