Saló de Barcelona 2015 (1): Listado de ganadores de los Premios del 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona: 2015-04-18

Primera nota que le dedicamos íntegramente al Saló y es para hacernos eco de los ganadores de los Premios del 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

El texto es literalmente el que nos han hecho llegar desde Ficomic, es tan completo que no me he atrevido a modificarlo mucho ... sólo hemos añadido alguna frase aislada y lo hemos adornado gráficamente.

Premios supermerecidos aunque ... todos los nominados se lo merecían ... pero hoy es el día de los ganadores.

Enlace: Marzo en Japilandia: Nominados a los Premios del 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

Gran Premio del Salón: Enrique Sánchez Abulí.

Enrique Sánchez Abulí (Palau-del-Vidre, Francia, 1945) es un guionista de cómic y traductor español. En 1982, realiza con Esteban Maroto, Zodíaco, para la revista 1984. Ese mismo año, aparece el genial Torpedo 1936, una serie que cuenta con 15 álbumes en su haber. Entre sus obras figuran además El misionero (en Comix Internacional, 1983) con Amador; Perla (en Metropol, 1983), con José Ortiz; Brumas con Joan Boix (Creepy, 1984); Demasiado humano con Toni Garcés; Moko (Más Madera, Cimoc, 1985, 1991) y Alex Magnum (Zona 84, 1986), con Genies; Insegurini, con Martz Schmidt (en TBO, Ediciones B, 1988); y Mr. Monster y otros relatos, con Bernet (Makoki, 1990). En 1992, Sánchez Abulí publicó en El Jueves otra de sus grandes series: Kafre, con Das Pastoras. Durante años colaboró con el dibujante chileno Félix Vega para la revista Playboy, realizando historietas eróticas. Con el mismo dibujante publicó en Planeta María Dólares y Asesinos Anónimos; esta última fue obra de teatro antes que cómic. Es asimismo guionista de Historias Tremendas, libro a tres bandas con los dibujantes Oswal y Darko. Su última obra hasta el momento es La nieve y el barro con Oswal (Panini Cómics).

Mejor Obra Extranjera: Saga, de Brian K. Vaughn y Fiona Staples (Planeta Cómic).

En Saga seguimos la historia de Alana y Marko, una pareja que encuentra el amor entre el caos de la guerra y forma una familia con el nacimiento de su hija. Su objetivo: dejar todo atrás, arriesgando todo lo que tienen en su vida para traer una nueva a este peligroso y antiguo universo. Así empieza una de las odiseas más memorables del noveno arte.

Con un equipo creativo estelar integrado por el guionista del bestseller Y: El último hombre, Brian K. Vaughan, quien regresa al mundo de los cómics bien acompañado de la intensa ilustradora Fiona Staples, para desarrollar esta nueva y esperada colección de Image Comics, la editorial independiente más famosa de EEUU. Según los expertos, Saga es una mezcla de la acción de Star Wars con el drama entretejido en Juego de Tronos. Además de la buena acogida de la crítica, la serie ha sido un éxito entre el público, lo que ha provocado que haya ganado 3 Premios Eisner en 2013: Mejor serie regular, Mejor serie nueva y Mejor guionista (Brian K. Vaughan).

Mejor Obra Española: Las Meninas, Santiago García y Javier Olivares (Astiberri Ediciones).

Durante siglos, el cuadro que representa a la familia de Felipe IV ha sido el centro de atracción del Museo del Prado y ha inspirado a artistas y escritores, convirtiéndose en un verdadero icono cultural. Sin embargo, Diego Velázquez es uno de los pintores más misteriosos de su época, y Las meninas, su obra maestra, cumbre de la pintura barroca española, es quizás también el más extraño de los grandes cuadros de la pintura occidental.

Ésta no es sólo la historia de una obra de arte, sino la historia de cómo una obra de arte se transforma en un símbolo. Y al final, también, un nuevo intento de contestar a la pregunta que se han hecho generaciones de artistas, historiadores, estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de Las meninas? Un secreto oculto a plena vista.

Enlace: Las Meninas de Santiago García y Javier Olivares.

Premio Autor Revelación Fundación Divina Pastora: Miki Montlló.

Dibujante de la primera entrega de Warship Jolly Roger, sin lugar a dudas una de las space operas del año. Evasión carcelaria, traiciones, misterio y acción a raudales constituyen los principales ingredientes de una obra de ciencia-ficción clásica que cautiva nuestra atención desde la primera página y no nos da un respiro hasta el final. En cuanto a Miki Montlló, hasta la fecha, había estado más dedicado a la animación y los videojuegos.

Mejor Fanzine: Thermozero Cómics.

Es uno de los mejores fanzines que se editan en España, además de una asociación cultural que defiende y promociona el cómic aragonés. En su corta trayectoria esta publicación ha sido nominada en dos ocasiones a Mejor Fanzine del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, y en 2012 y 2013 ha recibido el reconocimiento a Mejor Fanzine en los Premios del Cómic Aragonés. Los editores son Óscar Senar y Víctor Romano, responsable de la conocida web de cómic Viñetario.

Arriba tenemos la portada del número 6 dibujada por Jesús Sáiz y las de los números 3 y 5 dibujadas por David López y Álvaro Ortiz.

Mejor Obra por votación popular: Croqueta y Empanadilla (Ediciones La Cúpula) de Ana Oncina.

Cuando uno es una croqueta, está inexorablemente predestinado a enamorarse con locura de una empanadilla. Y como cualquier pareja de bien, deciden irse a vivir juntos, ¡aunque nadie ha dicho que la convivencia fuera fácil! Croqueta y Empanadilla es tierno, divertido, y transmite un increíble buen rollo. ¡Para comérselos!

