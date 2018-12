Las Secret Wars de Marvel vuelven en 2015. Homenajes y participación de autores españoles. 2015-04-28

Las Secret Wars es una de las Maxiseries que marcaron una época en los años 80s, una época plagada de grandes hitos en el campo de los superhéroes con gente como Frank Miller, John Byrne, George Pérez, Sienkiewicz, Claremont, Alan Moore y muchos otros haciendo muchas de sus obras que serían recordadas durante años ... Y en ese contexto aparecieron las Secret Wars que enfrentaban a grupos de superhéroes y supervillanos que eran trasladados por arte de magia a un mundo lejano para pelear entre sí ... sin más ... sin menos.

Ahora vuelven al Universo Marvel. Parece que en la Editorial se les ha ocurrido hacer una mezcla de diversos "Universos" dentro del "Universo Marvel" y los juntan todos en un gran Campo de Batalla para que se enfrenten los personajes de las diferentes encarnaciones y etapas de dichos universos ... A ver qué sale.

Ya desde la portada doble que ponemos aquí dibujada por Alex Ross podemos ver las diferentes reencarnaciones de personajes de múltiples miniuniversos que se verán por la miniserie principal y por las decenas de colecciones relacionadas con tan "secreto" evento.

En un contexto como éste las portadas referenciales y homenajeantes a las diferentes colecciones han de aparecer como florecitas en una primavera lluviosa. Aquí ponemos una muestra de dichos homenajes y referencias y unas pinceladas a las colecciones que tienen autores españoles, que iremos ampliando en las semanas venideras.

Y empezamos con la colección de Deadpool's Secret Secret Wars en la que vemos esta portada de Tony Harris en la que vemos una representación de la agobiante imagen de la portada del número 4 de las Secret Wars originales dibujada por Bob Layton. Podemos ver la referencia en esa otra portada alternativa de Skottie Young.

Enlace: Homenaje Secret Wars (1). Portada del primer número de Zeck recreada y homenajeada.

Ahora paramos en el mundo del Inferno con la portada del primer número de la colección que dibuja Javier Garrón, dibujante que ya lleva unos meses dibujando con muy buenos resultados la colección de Cíclope.

Esa portada nos recuerda a la portada doble de un novato Juanjo Guarnido que se encargó de las portadas de los números de la serie X-Factor de la saga de Infierno. Antes, muy antes, de dibujar a Blacksad, el personaje que le catapultó a la fama.

También nos ha recordado la imagen promocional de Mark Silvestri, el dibujante de los números de Uncanny X Men de la saga.

Mucho más literal es este homenaje de David Nakayama en la serie X-Tincion Agenda 1 (2015) a la portada del X-Men 270 de Jim Lee, donde comenzaba la saga original, de la que ponemos aquí dos de las versiones que han sido publicadas con diferentes colores.

Aquí tenemos el ineludible homenaje al primer número de las Secret Wars por Alex Ross, que ya había hecho alguna que otra versión de esta portada: Homenaje Secret Wars (1). Portada del primer número de Zeck recreada y homenajeada.

Ahí un bonito homenaje de Carlos Pacheco en su Squadron Sinister: Homenaje al Fantastic Four 259 de John Byrne

Y el homenaje a una de las más recordadas portadas del Daredevil de Miller: Homenajes a la etapa de Frank Miller en Daredevil

Seguimos con esta portada de Ramón Villalobos en E is for Exctincion 1 (2015) con una clara referencia a la portada de Frank Quitely para el New X-Men 114, primer número de su alabada etapa junto a Morrison y donde precisamente comienza la saga en que se basa este nuevo título marvelita.

Enlace: Homenajes al New X Men 114, el primero de los números de Grant Morrison y Frank Quitely.

A su lado vemos una cachonda versión de una de las más recordadas portadas del Nick Furia Agente de SHIELD de Steranko en esta portada de Amanda Conner en ese Hank Johnson Agent of Hydra.

Enlace: Homenajes Nick Furia de Steranko, a la más carismáticamente poppie portada del personaje.

Seguimos con esta portada de la miniserie dedicada a la House of M en una preciosa versión de Jorge Molina.

Enlace: Homenajes al primer número de House of M. Portada de Esad Ribic.

A la derecha vemos la portada de Deadpool and the Howling Commandos dibujada por Salva Espín que parece que ha buscado la "inspiración" fuera de Marvel ya que esta portada a mí me recuerda a una estupenda portada de la miniserie Leave it to Chance de Paul Smith.

Seguimos con colecciones con participación española.

Aquí tenemos las portadas de Captain Marvel and the Carol Danvers Corps dibujada por David López.

A su lado la versión de X-Men 92 por Pepe Larraz (José Luis Martinez Larraz).

Le sigue la portada del primer número de Squadron Sinister por Carlos Pacheco.

La portada de Modok Assassin dibujada por David Lafuente y la de Battleworld Zombies Marvel dibujada por Gabriel Hernández.

Y cerramos con una imagen de Andrea Sorrentino en una de las portadas de Old Man Logan ... simplemente porque nos gustó mucho.

