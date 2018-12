Mayo en Japilandia. Resumen del Saló de este año, alguna nota telegráfica y un adelanto de ... Los Señores de las Moscas. 2015-05-01

Querríamos iniciar este mes de Mayo con nuestra habitual reflexión sobre la visita al Saló del Cómic de Barcelona.

Aprovechamos la nota oficial de Ficomic para añadir nuestros comentarios.

"El 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona cerró sus puertas habiendo recibido 113.000 visitantes, un aumento de 7.000 asistentes respecto a la edición del pasado año. La ciencia ficción y la fantasía heroica han sido los ejes temáticos de este año, protagonistas de la macro exposición central, Cómics fantásticos, de más de 400 originales, y de buena parte de la programación, que ha incluido charlas y actividades relacionadas con el mundo de la ciencia, por un lado, y con las leyendas, por otro."

Comentario:

Una estupendísima exposición la de la "ciencia" ficción ... amplia y variada que cubría amplísimamente las espectativas de cualquier persona, aficionada o no al. cómic, a la ciencia ficción, ... o que tuviera un mínimo de sensibilidad artística. Simplemente IMPRESIONANTE ... cubría toda la superficie del Saló en su planta superior, lo que le daba amplitud de espacios y le daba a todo el recorrido del Saló una unidad que otros años notabas a faltar.

La excusa de esta expo fue lo que hizo que en Ficomic tomaran la decisión de usar por vez primera dos carteles para esta exposición, el de Jordi Lafebre, que era el oficial, y el temático que era esta impresionante portada de Daniel Acuña. Ambas ilustraciones impresionantes, ambos autores de calidad y solvencia contrastada... pero yo no estoy muy de acuerdo con esta decisión que me pareció un poco precipitada ya que se utilizó una portada poco conocida del gran dibujante murciano como apoyo a la preparación de la exposición, para después convertirse en un segundo cartel y finalmente ser utilizada casi como el cartel principal en muchas secciones y apartados del Saló. Se podría decir que la ilustración de Dani es más espectacular que el cartel de Jordi pero ... es que es mucho más difícil hacer un "cartel del Saló" con sus condicionantes de que salga algún elemento que identifique a Barcelona, que se vea algún otro elemento que identifique que es de cómics, tebeos e historietas, ... con un valor icónico y que no le falte espectacularidad ... Dani hizo, en 2013, lo que mejor sabe hacer ... hacer un dibujo molón con una composición adecuada, con unos colores flipantes, de unos personajes llenos de fantasía desbordante con aire sesentero de ciencia ficción de Serie B. Las comparativas son odiosas y creemos que aquí se le ha hecho un poco "la cama" al cartel original.

113.000 visitantes

"Estas cifras demuestran que el Salón del Cómic es capaz de atraer a una gran cantidad de público, que también es muy variado porque el certamen tiene una gran diversidad de actividades", ha explicado el director del Salón, Carles Santamaría.

Comentario:

Un éxito de visitantes que nos da una idea de que como espectáculo y centro de atención el Saló cumple sus expectativas, habría que ver las otras actividades para ver si ha sido tan relevante el éxito, a ver cómo han ido las ventas, cómo han ido los negocios y negociaciones entre editores, entre éstos y los autores, entre los diferentes creativos y entre los artistas y el público en general.

Desde el punto de vista de puro y duro espectador babeante doy por satisfechas todas mis expectativas. Excelentes e interesantes exposiciones, buenas charlas que este año han estado mejor sonorizadas y con menos interrupciones megafónicas (no sé si ha sido intencionado pero éste era uno de los puntos flacos de ediciones anteriores), autores accesibles y reencuentros con amigos. No se puede pedir más.

"El director del certamen ha destacado sobre todo el éxito que ha supuesto “la gran exposición y actividades dedicadas al género fantástico, así como las muestras de superhéroes o las dedicadas a nuestros autores de diferentes épocas”. Ha añadido que “esta edición ha contado una amplísima presencia de autores naciones y extranjeros de primer nivel”."

Pese a la cantidad de gente que vino el interior no daba sensación de aglomeración ni el los días y horas más concurridos ... creo que el hecho de tener la macroexposición de fantasía científica justo encima repartía mucho mejor la afluencia de personas.

En el exterior ya era otra cosa ... las colas es un tema a pensar y a intentar evitar ... una cola larga ... larguísima para comprar la entrada y otra aún más larga para entrar es algo que se ha de intentar solventar de alguna manera.

"El Salón Internacional del Cómic de Barcelona dio el pistoletazo de salida a su 33 edición el jueves 16 de abril, en un espacio de 36.000 metros cuadrados, ubicado en el Palacio 2 de Fira de Barcelona Montjuïc. Ha contado con un total de 19 exposiciones, incluidas las de los ganadores de la pasada edición, y también la de los superhéroes, este año, superhéroe y villano, pues el Capitán América y el Joker han cumplido 75 años. El personaje de Manuel Vázquez, Anacleto, agente secreto, también contó con su propia muestra, e incluso con una presentación de la película, de inminente estreno, y la presencia del Anacleto de carne y hueso, Imanol Arias."

"Entre los autores extranjeros que han estado presentes en el Salón del Cómic destacan Milo Manara, José Luis García López, Scott McCloud, Barry Kitson, Frederik Peeters, David Finch, o los creadores del cómic Hora de Aventuras, Branden Lamb, Shelli Paroline y Ryan Nort. También estuvo presente, en el apartado de conferencias, David Saltzberg, asesor científico de la serie de televisión The Big Bang Theory y Tania Sánchez, que charló sobre su pasión por Juego de tronos."

Siempre se da relevancia a los autores extranjeros que vienen al Saló, sobretodo los invitados por la organización, por Ficomic, yo daría relevancia a las decenas de autores invitados por las editoriales o que vienen de motu propio y que alegran la vida y la estancia de muchos aficionados ... gracias a todos ellos y gracias a las Editoriales que gastan parte de sus pequeños márgenes de beneficio en acercarnos a autores nacionales o extranjeros que tratan con simpatía y con una amabilidad encomiable a todo el que se acerca a pedir un dibujito autografiado.

"Enrique Sánchez Abulí, guionista y creador del mítico Torpedo 1936, resultó merecedor del Gran Premio del Salón, y Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, y Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares, fueron consideradas la Mejor Obra Extranjera y la Mejor Obra Española del año, respectivamente. El premio a Autor Revelación Divina Pastora fue para Miki Montlló y el del jurado popular fue para Croqueta y empanadilla, de Ana Oncina. El Mejor Fanzine se lo llevó, con su último número, Thermozero Cómics.

Desde FICOMIC agradecemos el apoyo del público asistente, así como de los autores, colaboradores y expositores que han contribuido a que el 33 Salón Internacional del Cómic de Barcelona haya vuelto a ser un éxito. A partir de este momento comenzamos a trabajar en el XXI Salón del Manga de Barcelona que se celebrará nuevamente en Fira de Barcelona del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2015."

Y nosotros a esperar el año que viene ... a ver si no se nos pasan las fechas y podemos conseguir la acreditación para entrar ... aunque este año ha sido reconfortante pagar entrada y hacer las colas ... insisto, un tema pendiente para buscar algún tipo de solución.

Antes de cerrar la nota querríamos hacer referencia a diferentes eventos-publicaciones que hemos visto este mes de Abril que nos ha abandonado y que no habían tenido su hueco en nuestras notas anteriores:

Como la aparición del nuevo tomo del Mortadelo y Filemón de Francisco Ibáñez. Ahí tenemos, de rabiosa actualidad, El Tesorero, con portada y reportaje en el Dominical de El Periódico y lanzamiento con todo el apoyo mediático habido y por haber... le deseamos suerte y que parte de ese empuje se traslade a otras publicaciones que no tiene ese apoyo mediático.

A su lado ponemos la portada de Alfonso López para la revista El Churro Ilustrado.

Abajo vemos la portada doble homenajeante a las Arrugas de Paco Roca en la nueva obra de Kiko da Silva, el polireferencial Infierno del Dibujante (quien no vea otra referencia "roquiana" en el título al Invierno del Dibujante es que no es de este "mundo").

A su lado la ilustración de Max con motivo de los 35 añazos que cumple la Editorial La Cúpula.

Como el mes pasado hemos ido haciendo una serie de notas dedicadas a los libros ilustrados por autores de cómic, este mes vamos a seguir con algunos otros, y vamos a iniciar con tres entradas dedicadas a El Señor de las Moscas, la "nobelizada" (de Nobel, no de "novela") obra de William Golding publicada en 1954 y que muestra los derroteros que pueden llegar a tener una sociedad fuera de las "normas sociales" representadas por un grupo de niños aislados en una isla desierta. Una experiencia nada rousseauniana que todos tendríamos que vivir al leer esta imprescindible novela.

Recientemente hemos disfrutado de lo que Jorge González ha hecho con el texto de Golding en la publicación de la editorial Los Libros del Zorro Rojo, haremos también un repaso a dos ilustradores que están ligados a esa novela y que están entre nuestros preferidos: Barron Storey y Kent Williams.

Hoy ponemos algunas ilustraciones que nos han gustado ligadas a este tema como una imagen de Darren Booth, la portada de Paul Hogarth, una ilustración de Skottie Young y, abajo, una especial versión con un toque "anime" en un dibujo de Helen "Henna" Lucas, una aficionada estadounidense.

