Notas del mes de abril 2015-05-07

1. El Saló del Comic nos dejó entre otras cosas un buen número de próximas novedades.

Así, los editores españoles aprovecharon para dar un adelanto de lo que iremos viendo estos próximos meses.

Planeta volvió a tirar de vídeo y anunciaron cosas como:

- la edición de todo el Grendel de Matt Wagner en 4 tomos Omnibus a tamaño comic-book normal, a diferencia de los de Dark Horse algo más pequeños;

- Veil de Rucka y Fejzula;

- Secret Agent X-9 de Alex Raimond;

- Zot! de Scott McCloud (autor de El Escultor, uno de los grandes triunfadores del saló);

- Secreto de Hickman y Ryan Bodenheim o

- Southrn Bastards de Aaron y Latour.

En ECC se mostraron encantados por como les ha ido en estos tres años y medio de edición, ahora algo más diversificada con sus líneas de manga y francobelga. Como siempre les preguntaron por los clásicos DC y siguen siendo reticentes a su edición ya que consideran que aún no es el momento, aunque eso si, el Cuarto Mundo de Kirby sería una de sus primeras opciones. En cuanto a novedades,

en octubre llega Convergence, aún sin plan de publicación claro, a la espera de que termine en los USA;

- antes de fin de año volverán a publicar Crisis de Identidad de Meltzer y Morales, y

- en junio inauguraran la línea Grandes Autores de la Liga de la Justicia con el dedicado a Grant Morrison.

Norma por su parte sigue tirando de Image sin dejar de lado alguna otra como Dark Horse o Boom!. Entre sus novedades nos encontramos:

- Deadly Class de Rick Remender y Craig;

- Low de Remender y Greg Tocchini;

- Drifter de Ivan Brandon y Nick Klein o

- Day Men de Matt Gagnon, Michael Nelson y Brian Stelfreeze.

2. Quien lo iba a decir.

Frank Miller vuelve a Batman con la intención de terminar su trilogía (¿?) del Hombre Murciélago tras Batman: The Dark Knight Returns (1986) y Batman: The Dark Knight Strikes Again (2001).

Será una serie limitada de 8 números titulada The Dark Knight III: The Master Race y lo podremos ver a finales de año.

Miller en principio se dedicará a co-guionizar junto a Brian Azzarello, dejando la parte gráfica a un autor aún no anunciado oficialmente.

Desde luego si esta noticia la hubiesen dado hace veinte años, el fandom se hubiese vuelto loco, pero tras el Dark Knight Strikes Again y los últimos trabajos de Miller, entre los que se encuentra All-Star Batman y Robin junto a Jim Lee, la gente parece que confía más en Azzarello, que siempre que ha tratado al personaje lo ha hecho más que correctamente.

3. Aprovechando su estancia en el Saló, Tim Sale concedió una entrevista a rtve en la que contó cosas interesantes sobre su futuro.

Por ejemplo que ya había acabado Captain America: White, proyecto lárgamente retrasado y que será su última colaboración con Loeb, ya que su puesto como director de Marvel TV le impedirá, de momento, continuar con su carrera en los comics, esto quiere decir también que está buscando un nuevo guionista con el que colaborar o que cuando acabe su contrato en exclusiva con Marvel no firmará ningún otro con ninguna editorial, lo que le permitirá abordar algún proyecto más personal como una novela gráfica de género negro y romántica a publicar en una editorial independiente.

4. Mike Marts es un editor con una larga trayectoria tanto en Marvel como en DC.

Aunque sus inicios fueron en Marvel, en la que estuvo durante más de 10 años entre otras cosas editando los Nuevos X-Men de Morrions, en 2006 pasa a DC donde se hizo cargo de la franquicia del hombre murciélago, convirtiéndola en la más vendida del comic americano.

El año pasado abandonó DC y volvió a Marvel en la que ha estado trabajando tanto en los X-Men como en las series cósmicas como los Guardianes de la Galaxia, hasta que este mismo mes de abril ha anunciado un nuevo cambio de aires, en este caso para unirse como Editor Jefe a un nuevo proyecto de Joe Pruett en forma de editorial llamado AfterShock.

Estaremos a la espera de que se empiecen a anunciar los primeros proyectos de la editorial.

5. De los proyectos relacionados con las Secret Wars, este mes destacamos la serie limitada de dos números Captain Britain and the Mighty Defenders de Al Ewing y Alan Davis (responsables de la reciente Ultron Forever) y Dinastia de M con Deniss Hopeless y Kris Anka, donde veremos las aventuras del mundo alternativo creado por Bendis y Coipel, pero donde la Bruja Escarlata no pronunció el fatídico "No más mutantes".

6. No hay duda de que cada vez son más los autores que intentan realizar proyectos de creación propia para intentar obtener el máximo beneficio sin perder además el control futuro sobre la criatura.

Siendo difícil, las posibilidades aumentan si antes has trabajado y tenido cierto éxito en una de las dos grandes. Desde hace tres o cuatro años, Image está siendo la gran beneficiada de este deseo, gracias al cual ha contado con autores de la talla de Ed Brubaker, Sean Phillips, Mark Millar, Dustin Nguyen, Matt Fraction, Gabriel Ba, Fabio Moon, Grant Morrison, Rick Remender, Matteo Scalera y un largo etcétera que no para de aumentar (presentando proyectos encontramos a Tim Sale o Kevin McGuire).

Otros de los sistemas para conseguirlo es a través del Kickstarted, método al que se acaba de apuntar Gene Ha para realizar su primer trabajo de creación propia, Mae.

La historia cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Mae y Abbie, que se vuelven a encontrar tras ocho años de separación debido a la desaparición de Abbie.

Pero Abbie no ha regresado sola, sino que llega acompañada de extraños monstruos provenientes del mundo paralelo en el que ha estado viviendo hasta su regreso.

7. Y nos despedimos con la triste noticia del fallecimiento a los 75 años de edad de Herb Trimpe.

Dibujante clásico de Marvel conocido sobre todo por sus casi 100 números de la colección The Incredible Hulk a finales de los 60´ y principios de los 70´ (entre los que destaca, por la importancia posterior, el 181 donde se presenta a Wolverine), la creación de los GI Joe en los 80´ y por la serie limitada de El Hombre Máquina en 1984 que supuso el regreso de Barry Smith a los cómics.

Descanse en paz.

