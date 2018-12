Homenajes en DC, Homenajes en Multiversity 2015-05-27

Multiversity es el proyecto de despedida (al menos de momento) del guionista Grant Morrison de DC, editorial con la que ha estado trabajando casi en exclusividad los últimos diez años.

Formado por nueve números repartidos en un prólogo, seis especiales, un guidebook de todo el multiverso DC existente y un epílogo, Morrison juega con el rico multiverso DC presentando personajes largamente olvidados y volviendo a jugar con el metalenguaje, un recurso recurrente en las historias del guionista.

Como no podía ser de otra forma, DC ha aprovechado las portadas alternativas para presentarnos algunos de los superhéroes de otras realidades en situaciones que nos son muy familiares.

Empezamos con el homenaje que Chris Burnham hace en la portada alternativa del prólogo a la primera aparición de Superman en el Action Comics 1 (1938).

Frazer Irving nos muestra a los personajes de la Society of Super-heroes en una pose más que familiar para los amantes de la versión de la Liga de la Justicia de DeMatteis, Giffen y McGuire a finales de los 80´ (Justice League 1, 1987).

Pasemos ahora al episodio correspondiente a Mastermen, dibujado por Jim Lee y que tiene una portada alternativa de Aaron Kuder, reminiscente del primer número de los Nuevos Titanes de Wolfman y Perez.

Homenaje al Action Comics 1 (1938)

Homenaje al Justice League International 1 (1987)

Homenaje al Teen Titans 1 (1980)

Uno de los homenajes que más nos ha gustado encontrar es el que realiza Mike Allred a la portada del primer número de Cosmic Oddyssey (1988), uno de los primeros trabajos destacados de un joven Mike Mignola que ya empezaba a mostrar las primeras pinceladas de su posterior dominio de las sombras.

Pero no hay duda de que el grupo que se lleva la palma en cuanto a homenajes es la etapa clásica de Gardner Fox y Mike Sekowsky al frente de la Justice League of America. Aprovechando esto, hemos ampliado dicha nota con algunos homenajes que teníamos en cartera.

Y empezamos con el homenaje-inspiración que hemos podido ver en la portada alternativa de The Multiversity The Just, obra de Eduardo Risso y que nos recuerda poderosamente a la primera aparición de la Liga de la Justicia en el The Brave and the Bold 28 (1960).

Algo más literales son los homenajes de Duncan Rouleau, que realiza en la portada alternativa de Ultra Comics 1 un homenaje a la portada de la Justice League of America 9 (1962), y de Guillem March, que en una de las portadas alternativas de The Multiversity The Society of Super-Heroes hace lo propio con la de Justice League of America 21 (1963), ambas de Sekowsky y ambas icónicas.

Menos conocida es la portada de la Justice League of America 12 (1962) que es la escogida por Cliff Chiang para ser homenajeada en el Multiversity Thunder World 1.

Jae Lee, muy dado últimamente a homenajear portadas clásicas de DC, nos deleita en este caso con un homenaje a la portada del Batman 156 (1963), obra de Sheldon Moldoff en uno de los especiales que más expectativas ha levantado, PAX Americana, por unir de nuevo a Morrison con Frank Quitely.

Homenaje al Brave and the Bold 28 (1960)

Otros homenajes a la Liga de la Justicia

Y acabamos con un homenaje a una portada de momento no tan icónica, pero que a base de homenajearla se está convirtiendo en un clásico dentro de esta sección. Nos referimos a la portada de Deathstroke 1 (1991) de Mike Zeck (ahora en boca de todos por las Secret Wars marvelianas, que también vienen cargaditas de homenajes) que Tom Fowler coge de inspiración para ese Kamandi en la portada del Multiversity Guidebook.

Ana Oncina. Croqueta y Empanadilla 2. One Minute Later. Portadas Alternativas de Marvel. Vengadores en portadas clásicas recreados ... Un minuto después.