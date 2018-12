One Minute Later. Portadas Alternativas de Marvel. Vengadores en portadas clásicas recreados ... Un minuto después. 2015-05-28

Hace pocos días poníamos comisiones de "One Minute Later", hoy recopilamos las portadas alternativas de Marvel protagonizadas por los Vengadores y que recrean la acción de portadas clásicas ... un minuto después.

Empezamos por estas dos portadas realizadas por Pascual Ferry, la primera, que lucía el Fantastic Four 645 recreaba la portada de Fantastic Four 26 de Jack Kirby.

Homenajes a Fantastic Four 25-50. Etapa de Jack Kirby y Stan Lee (2 de 3).

La otra es la de Thor 7 y sigue la acción de Avengers 70 dibujada por Sal Buscema y Sam Grainger.

Le sigue esta portada de Spiderman dibujada por Paul Renaud que sigue la de Avengers 11.

Homenaje a los Avengers de Jack Kirby (1963-1966)

Y seguimos con ésta de Deadpool que nos presenta al deslenguado personaje en medio de la portada del primer número de los Avengers.

Homenaje al Avengers 1 (1963) de Jack Kirby

Aquí tenemos la portada de Captain America and the Falcon 154 que data de 1972 y está realizada por Sal Buscema que ha sido continuada en el All New Captain America 6.

La portada de Avengers 94 de Neal Adams que tiene su continuidad en la de SHIELD 5 dibujada por Leinil Yu.

Homenaje a los Avengers de Neal Adams (1971-1972, Guerra Kree Srull)

Y pasamos a otro clásico de los Vengadores, George Perez, en el Avengers 167, con la aparición estelar de los Guardianes de la Galaxia. A su lado la portada de Tom Grummet de ... Guardians of the Galaxy.

Homenaje a los Avengers de George Perez (1975-1980)

Y aquí tenemos a Gil Kane que dibuja la portada de Avengers 127, con acabados de Mike Esposito y John Romita. La continuación minutera la hace Mike Deodato Jr en Inhumans.

Homenajes a los Avengers de Gil Kane (1975-1976)

Y la portada de Avengers 202 dibujada por Dave Cockrum la recrea Mike McKone en un número de Avengers Ultrón.

