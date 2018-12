Homenajes de los personajes de Amalgam (mezcla del Mavel y DC) en portadas y en "Trading Cards" a mediados de los 90s. 2015-03-23

Corría la mitad de la década de los noventas, una década marcada por la especial efervescencia del mercado comicbukero en general, la consolidación de los autores "Hot" con la fundación de la Editorial Image, la relativa vacuidad de los contenidos de los comic-books en general y la entrada imparable de dibujantes españoles en el mercado estadounidense.

En ese panorama, las publicaciones de crossovers entre las dos grandes editoriales norteamericanas, Marvel y DC, que hasta ese momento se habían restringidos a dos especiales, uno protagonizado por Superman y Spiderman y otro por Batman y Hulk, se dispararon y se diversificaron las apariciones de números y miniseries protagonizadas por personajes de ambas editoriales.

En este escenario apareció el concepto "Amalgam" que se basaba en las historias de personajes que mezclaban, fundían, ... amalgamaban ... características físicas, psicológicas e historia de ambas editoriales.

Se hizo un "Universo Amalgam" en el que interaccionarían estos personajes y se publicaron números aislados y alguna miniserie ... se buscaron equipos gráficos solventes y el resultado fue divertido aunque no perduró en el tiempo.

Arriba vemos un póster dibujado por Joe Madureira con multitud de de esos personajes amalgamados como Dark Klaw que unía a Batman y Lobezno, Super Soldier que mezclaba a Superman y Capitán América, Amazon con Wonder Woman y Tormenta, ... y muchos más.

Aquí vemos la portada de Speed Demon que unía las características de Ghost Rider y Flash. El dibujante fue Salvador Larroca que por esa época estaba dibujando la colección de Ghost Rider y que se encargó de unos cuantos números de Flash.

También podemos ver la portada de JLX Unleashed, uno de los supergrupos amalgamados. Este especial está dibujado por Óscar Jiménez.

Y aquí abajo hacemos una recopilación de imágenes homenajeantes de este juguetón universo. La primera imagen es la portada del especial SuperSoldier Man of War, el resto son cromos, "Trading Cards" del universo en las que los autores hacen su versión de muchas portadas famosas de ambas editoriales.

Y empezamos con unos cuantos homenajes protagonizados por Supersoldier, empezando por la portada del comic book SuperSoldier Man of War, que está dibujado por Dave Gibbons y que hace su homenaje a la portada de Sgt Fury and his Howling Commando 13 dibujado por Jack Kirby.

Seguimos con dos images más de Superpatriot dibujadas por Gibbons en dos Trading Cards con homenajes claros:

Acaban los Superpatriots con una ilustración de Matt Haley que hace su homenaje: Homenajes X-Men 136 vs Crisis en Tierras Infinitas 7. La muerte de Fénix Oscura vs la muerte de Supergirl. Byrne vs Pérez y todos los homenajes que vinieron.

Seguimos con esta ilustración de Spiderboy de Mike Wieringo:

Primera portada de Spiderman (Amazing Fantasy 15) de Kirby (1 de 2).

Amazing Fantasy 15 homenajeada (2 de 2).

A la derecha vemos una versión del Detective Comics 27 (1939) de Bob Kane, la primera aparición de Batman.

Seguimos con este homenaje muy especial del personaje del Dr Strangefate con su homenaje a la portada de Dr Strange 21 de uno de los más virtuosos artistas de los años 70s, prácticamente desconocido en la actualidad ... el gran señor Frank Brunner.

Aquí tenemos un bonito homenaje al Daredevil 181 de Frank Miller: Homenajes a la etapa de Frank Miller en Daredevil.

Y a la derecha vemos la versión de Mike Zeck que pasa homenaje a la primera aparición de Punisher con Spiderman en su punto de mira: Homenaje Amazing Spiderman 129 de Gil Kane y John Romita. Primera aparición de Punisher.

Homenaje claro y directo obra de Mike Deodato Jr.

Wonder Woman, The Contest convertida en Amazons, The Contest.

Y para acabar un "fake", una recreación que hemos visto al hacer la búsqueda para completar esta homenajeante entrada.

Aquí vemos los Challengers of the Fantastic, el resultado da amalgamar los Fantastic Four con los Challengers of the Unknow y es que John Byrne ya contó esa historia hacía unos años en un número en el que contaba ¿Y si los Cuatro Fantásticos no hubieran conseguido Superpoderes? ... alguien tuvo la genial idea de remaquetar la portada de ese número de What if...? con los colores de los personajes de Amalgam.

