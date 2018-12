Homenajes artísticos en Looking for the Group. 2015-06-02

Seguimos la colección de entradas homenajeantes con la que acabamos el mes de Mayo con estas portadas alternativas de la colección Looking for the Group llenas de homenajes artísticos.

Empezando por la del primer número en la que vemos una recreación de los "Angelitos" de Rafael, una imagen miles de veces reproducida y que forma parte del óleo de la Madonna Sixtina que aquí vemos a la derecha.

La homenajeante portada está realizada por Becky Dreisdadt.

Seguimos con los homenajes que vemos en dos de las portadas del segundo número realizadas por Craig Rousseau y Agnes Garbowska y una del cuarto número. Los homenajes son claros y ya les tenemos abierta nota individual:

Seguimos con una de las portadas del tercer número que hace su homenaje a "La batalla de Anghiari" que es un fresco de Leonardo da Vinci que no se ha conservado, del que se tienen bocetos preparatorios, pero el homenaje es a una copia, una reproducción que hizo Rubens de esa obra de arte, que se conserva en el Louvre.

Seguimos con la portada del quinto número de la serie dibujado por Aurelie Martin con su referencia a una famosa pose de Napoleón:

